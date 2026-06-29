У більшості регіонів РФ виник дефіцит пального через атаки України, - Reuters. МАПА
Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Карта дефіциту: від Сибіру до закритих АЗС у Москві
Як зазначається, найжорсткіші обмеження запроваджені на тимчасово окупованих територіях України, значній частині півдня Росії та в Сибіру.
Офіційних обмежень не оголосили лише в Москві та в кількох інших регіонах, переважно віддалених. Утім, як додає Reuters, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших — великі черги.
Це стосується Дагестану, Чечні, Інгушетії, Північної Осетії, Карачаєво-Черкесії, Калмикії, Ярославської області, Ненецького АО, Хакасії, Сахи (Якутії), Чукотського АО та Єврейської автономної області.
Reuters зазначає, що, зокрема, у Криму місцева влада призупинила продаж пального звичайним громадянам, скоротила робочий час громадського транспорту і графіки роботи закладів.
Дефіцит пального призводить також і до росту цін: у той час, як у Москві ціни на бензин не перевищують 80 руб (46,6 грн) за літр, у Севастополі черги вишукувалися за пальним по втричі вищій ціні: 189 руб (110,16 грн) за літр.
"Заспокоєння" Путіна
- Раніше російський диктатор Путін визнав паливну кризу в Росії, яка виникла після ударів Сил оборони України по російських НПЗ. Він визнав, що в Росії є черги на заправках, а окремі марки бензину доступні не всюди. Він спершу заявив про необхідність "звести до мінімуму наслідки ударів" по паливній інфраструктурі Росії, а також сказав про можливу необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального.
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