У більшості регіонів РФ виник дефіцит пального через атаки України, - Reuters. МАПА

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Карта дефіциту: від Сибіру до закритих АЗС у Москві

Як зазначається, найжорсткіші обмеження запроваджені на тимчасово окупованих територіях України, значній частині півдня Росії та в Сибіру.

Офіційних обмежень не оголосили лише в Москві та в кількох інших регіонах, переважно віддалених. Утім, як додає Reuters, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших — великі черги.

Це стосується Дагестану, Чечні, Інгушетії, Північної Осетії, Карачаєво-Черкесії, Калмикії, Ярославської області, Ненецького АО, Хакасії, Сахи (Якутії), Чукотського АО та Єврейської автономної області.

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Російські регіони, в яких діють обмеження щодо продажу палива.

Червоним кольором виділені ті області, де дефіцит значний, а жовтим — частковий.

Скриншот / Reuters

Reuters зазначає, що, зокрема, у Криму місцева влада призупинила продаж пального звичайним громадянам, скоротила робочий час громадського транспорту і графіки роботи закладів.

Дефіцит пального призводить також і до росту цін: у той час, як у Москві ціни на бензин не перевищують 80 руб (46,6 грн) за літр, у Севастополі черги вишукувалися за пальним по втричі вищій ціні: 189 руб (110,16 грн) за літр.

"Заспокоєння" Путіна

Раніше російський диктатор Путін визнав паливну кризу в Росії, яка виникла після ударів Сил оборони України по російських НПЗ. Він визнав, що в Росії є черги на заправках, а окремі марки бензину доступні не всюди. Він спершу заявив про необхідність "звести до мінімуму наслідки ударів" по паливній інфраструктурі Росії, а також сказав про можливу необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального.

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