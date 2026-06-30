В большинстве регионов РФ возник дефицит топлива из-за атак Украины, — Reuters

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Карта дефицита: от Сибири до закрытых АЗС в Москве

Как отмечается, самые жесткие ограничения введены на временно оккупированных территориях Украины, значительной части юга России и в Сибири.

Официальные ограничения не объявлены только в Москве и в нескольких других регионах, преимущественно отдаленных. Впрочем, как добавляет Reuters, даже в российской столице некоторые заправки закрыты, а на других — большие очереди.

Это касается Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ярославской области, Ненецкого автономного округа, Хакасии, Сахи (Якутии), Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области.

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Российские регионы, в которых действуют ограничения на продажу топлива.

Красным цветом выделены те области, где дефицит значительный, а желтым — частичный.

Скриншот / Reuters

Reuters отмечает, что, в частности, в Крыму местные власти приостановили продажу топлива обычным гражданам, сократили рабочее время общественного транспорта и графики работы заведений.

Дефицит топлива приводит также и к росту цен: в то время как в Москве цены на бензин не превышают 80 руб. (46,6 грн) за литр, в Севастополе выстраивались очереди за топливом по цене, в три раза превышающей московскую: 189 руб. (110,16 грн) за литр.

"Успокоение" Путина

Ранее российский диктатор Путин признал топливный кризис в России, возникший после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ. Он признал, что в России стоят очереди на заправках, а отдельные марки бензина доступны не везде. Сначала он заявил о необходимости "свести к минимуму последствия ударов" по топливной инфраструктуре России, а также упомянул о возможной необходимости введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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