Бензин из Беларуси для России подорожал почти вдвое за месяц, - российские СМИ
Цены на бензин, который Россия закупает в Беларуси, резко выросли на фоне топливного кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе издание "Коммерсант".
Цены стремительно растут
По данным Национального биржевого ценового агентства, стоимость бензина АИ-92 с поставкой в Россию за неделю выросла на 6% - до 127 тысяч рублей за тонну.
При этом с начала мая цена белорусского бензина выросла в 1,8 раза.
В июне на бирже было продано 79,38 тысячи тонн белорусского бензина, тогда как в прошлом году его объемы были минимальными.
Россия наращивает импорт топлива
Помимо бензина, Россия увеличивает закупки авиационного керосина. В мае импорт из Беларуси достиг 5,17 тысячи тонн - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые десять дней июня в РФ уже поставили еще 2,6 тысячи тонн.
По оценкам участников рынка, белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны обеспечить топливом Московский регион, однако их производственных мощностей недостаточно для полного покрытия потребностей.
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