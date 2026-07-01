Бензин из Беларуси для России подорожал почти вдвое за месяц, - российские СМИ

Цены на бензин, который Россия закупает в Беларуси, резко выросли на фоне топливного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе издание "Коммерсант".

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Цены стремительно растут

По данным Национального биржевого ценового агентства, стоимость бензина АИ-92 с поставкой в Россию за неделю выросла на 6% - до 127 тысяч рублей за тонну.

При этом с начала мая цена белорусского бензина выросла в 1,8 раза.

В июне на бирже было продано 79,38 тысячи тонн белорусского бензина, тогда как в прошлом году его объемы были минимальными.

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Россия наращивает импорт топлива

Помимо бензина, Россия увеличивает закупки авиационного керосина. В мае импорт из Беларуси достиг 5,17 тысячи тонн - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые десять дней июня в РФ уже поставили еще 2,6 тысячи тонн.

По оценкам участников рынка, белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны обеспечить топливом Московский регион, однако их производственных мощностей недостаточно для полного покрытия потребностей.

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