Украинские ракетные удары и атаки беспилотников по ключевым объектам энергетической инфраструктуры РФ развеяли миф Кремля о "незаметной войне".

Как сообщает издание Politico, успешные действия Украины превратили войну в непосредственный и все более острый топливный кризис для миллионов россиян, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабы дефицита и реакция Кремля

В настоящее время о серьезных проблемах с поставками топлива сообщают две трети из 83 регионов России. Это не только создает ежедневные неудобства для граждан, но и ставит под угрозу жизнеспособность местного бизнеса.

Особенно критическая ситуация сложилась во временно оккупированном Крыму. Там так называемые "власти" уже объявили чрезвычайное положение и запретили продажу топлива, что фактически уничтожило туристический сезон.

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Российский диктатор Владимир Путин был вынужден публично признать наличие проблемы на встрече с топ-чиновниками. Несмотря на попытки преуменьшить масштабы и заявления о том, что дефицит "не является критическим", Кремль прибег к радикальным мерам.Россия официально засекретила внутренние цены на топливо, включив их в перечень экономических данных, которые больше не публикуются.

По информации источников, Украина целенаправленно наносит удары по уникальным технологическим установкам нефтеперерабатывающих заводов. Из-за санкций Россия не в состоянии самостоятельно отремонтировать или заменить это оборудование.

И теперь Индия, являющаяся крупнейшим покупателем сырой российской нефти, вынуждена экспортировать часть переработанного бензина обратно в РФ, чтобы спасти страну-поставщика от коллапса.

Аналитики отмечают, что в настоящее время объем топлива в РФ зависит исключительно от атак украинских БПЛА. Поскольку интенсивность атак не снижается, преимущество остается за Киевом, - пишет Politico.

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