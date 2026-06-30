Россия обсуждает с другими странами импорт нефтепродуктов, - Песков

Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В то же время в Кремле отказались раскрывать, из каких стран РФ может импортировать топливо.

"По понятным причинам мы не будем об этом говорить. ... Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, это будет происходить. Это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка, направленным на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - добавил Песков.

Ранее Путин признал топливныйкризис в России, возникший после ударов Сил обороны Украины.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.

В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.

В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что в четырех районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

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