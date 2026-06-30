Два моста на оккупированных территориях поразили Силы обороны. Под ударом пункты управления РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удары по логистической инфраструктуре и пунктам управления российских войск на временно оккупированных территориях и в РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Под ударами мосты
Силы обороны поразили автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном украинском Крыму.
Указанные объекты захватчики использовали для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Результаты поражения уточняются.
Пункты управления
Также украинские военные атаковали пункты управления БПЛА противника в районах Веселой Лопани Белгородской области (РФ), Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области.
Поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.
Уточнение предыдущих атак
"По результатам оценки урона, нанесенного 28 июня 2026 года нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ), подтверждено уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. м³, повреждения еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. м³, а также установки по переработке нефти", - говорится в сообщении.
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