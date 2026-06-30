Два мости на окупованих територіях уразили Сили оборони. Під ударом пункти управління РФ, - Генштаб
Сили оборони України завдали ударів по логістичній інфраструктурі та пунктах управління російських військ на ТОТ і в РФ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударами мости
Сили оборони уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі н.п Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму.
Вказані об'єкти загарбники використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Результати ураження уточнюються.
Пункти управління
Також українські воїни атакували пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Бєлгородської області (рф), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.
Уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.
Уточнення попередніх атак
"За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, рф), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти", - йдеться в повідомленні.
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