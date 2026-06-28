Як далекобійні атаки ЗСУ спричинили паніку в РФ, - WP

Далекобійні удари України по об’єктах у глибині Росії спричинили серйозні економічні та енергетичні наслідки для країни-агресора.

Про це пише The Washington Post, який цитує Цензор.НЕТ.

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Удари по паливу і промисловості

Україна суттєво активізувала атаки на стратегічні об’єкти на території Росії. За один тиждень безпілотники уразили нафтопереробні підприємства, завод мікроелектроніки у Воронежі, який виробляє компоненти для балістичних ракет, а також хімічний завод у Тулі, важливий для виробництва боєприпасів.

У Криму після атак було повністю відключено електропостачання, зупинено продаж пального та введено надзвичайний стан.

За даними видання, виробництво бензину в Росії за період з 15 по 21 червня скоротилося на 25%. У десятках регіонів запровадили талони на пальне. Після удару по головному нафтопереробному заводу в Москві підприємство може не працювати до наступного року.

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Фінансовий тиск і реакція влади

На тлі подій у російських елітах посилюється напруга. Фондовий ринок із початку червня знизився більш ніж на 13%, що стало найбільшим падінням із вересня 2022 року.

Ціна на російську нафту опустилася приблизно до 50 доларів за барель. Дефіцит федерального бюджету на кінець травня досяг шести трильйонів рублів, що вдвічі більше, ніж торік, і вже перевищує запланований показник на весь рік.

"Стан повної невизначеності. Відчуття, що виходу немає", – зазначив колишній російський фінансовий чиновник.

На цьому тлі з’являються пропозиції щодо мобілізації коштів населення. Зокрема, лідер комуністів закликав спрямувати значні суми з банківських рахунків громадян і бізнесу. Також розглядається можливість доступу до пенсійних накопичень у приватних фондах.

За словами джерел, у бізнес-середовищі зростає занепокоєння, і люди шукають способи вивести кошти за кордон.

Аналітики вважають, що попри економічний тиск, керівництво Росії навряд чи піде на поступки. Ймовірніше, ситуація призведе до нового витка ескалації.

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