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Уражено два НПЗ, залізничний міст та склад боєприпасів. Підтверджено удар ракет по заводу "Титан-Барикади", - Генштаб

Ураження в РФ і на ТОТ

У ніч на 28 червня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам, задіяним у забезпеченні окупаційної армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по НПЗ

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

НПЗ "Слов'янський" належить ТОВ "Славянск ЭКО" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

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  • Також вчергове завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводу у Ярославлі (РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.

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Удар по залізничному мосту

Окрім того, уражено залізничний міст у районі Ічок (ТОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються.

Атака на завод "Титан-Барикади"

За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді (РФ) із займанням та часткове руйнування в двох цехах.

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Крим (14186) міст (1275) НПЗ (1068) Ярославська область РФ (29) Краснодарський край РФ (87)
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