Поражены два НПЗ, железнодорожный мост и склад боеприпасов. Подтвержден ракетный удар по заводу "Титан-Баррикады", - Генштаб

В ночь на 28 июня в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам, обеспечивающим нужды оккупационной армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по НПЗ

Так, поражен нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

НПЗ "Славянский" принадлежит ООО "Славянск ЭКО" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

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Также в очередной раз нанесён удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле (РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим задымлением на территории предприятия. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

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Удар по железнодорожному мосту

Кроме того, был поражен железнодорожный мост в районе Ичока (ВОТ АР Крым), который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, а также склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области. Результаты поражения уточняются.

Атака на завод "Титан-Баррикады"

По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады" в Волгограде (РФ) с возгоранием и частичным разрушением в двух цехах.

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