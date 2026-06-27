Ракеты "Фламинго" нанесли удар по оборонному заводу в Волгограде. ВИДЕО

Силы обороны Украины, по сообщениям украинских мониторинговых ресурсов, нанесли удар по АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады"" в Волгограде крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По разным оценкам, зафиксировано четыре-пять попаданий.

Глава компании Fire Point Денис Штилерман, которая производит ракеты "Фламинго", опубликовал видео с запуском, предположительно, пяти ракет и написал:

"Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует".

На обнародованном видео также показаны кадры украинских мониторинговых каналов с взрывами в Волгограде.

По сообщениям местных жителей, взрывы прогремели около 04:00 по местному времени. На одной из видеозаписей виден момент попадания ракеты в объект с последующим взрывом.

Российские власти официально о ударе не сообщали. В то же время накануне атаки Росавиация временно приостановила работу аэропорта Волгограда.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, целью атаки стал оборонный завод "Титан-Баррикады", специализирующийся на производстве вооружения и военной техники. Заявления о поражении предприятия пока не имеют официального подтверждения.

Завод "Титан-Баррикады": что известно?

"Титан-Баррикады" - российское предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике. Одно из ключевых и наиболее засекреченных предприятий отечественного ОПК (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Является производителем вооружения полного цикла — от проектирования, НИОКР до крупносерийного производства. В связи с российским вторжением в Украину предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Канады, Японии и ряда других стран.

Здесь создаются, испытываются и производятся:

наземные пусковые установки и агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М" и перспективного "Сармата";

самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов "Искандер-М";

тяжелые артиллерийские системы крупного калибра;

морские артиллерийские установки;

береговые противокорабельные комплексы.

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