Ракети "Фламінго" вдарили по оборонному заводу у Волгограді. ВIДЕО
Сили оборони України, за повідомленнями українських моніторингових ресурсів, завдали удару по АТ "ФНПЦ "Титан-Баррикади"" у Волгограді крилатими ракетами FP-5 "Фламінго".
Сили оборони України, за повідомленнями українських моніторингових ресурсів, завдали удару по АТ "ФНПЦ "Титан-Баррикади"" у Волгограді крилатими ракетами FP-5 "Фламінго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За різними оцінками, зафіксовано чотири-п'ять влучань.
Голова компанії Fire Point Денис Штилерман, яка виробляє ракети "Фламінго", опублікував відео із запуском, імовірно, п'яти ракет та написав:
"Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Продовження буде".
На оприлюдненому відео також показані кадри українських моніторингових каналів із вибухами у Волгограді.
За повідомленнями місцевих жителів, вибухи пролунали близько 04:00 за місцевим часом. На одному з відеозаписів видно момент влучання ракети в об'єкт із подальшим вибухом.
Російська влада офіційно про удар не повідомляла. Водночас напередодні атаки Росавіація тимчасово припинила роботу аеропорту Волгограда.
За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, ціллю атаки став оборонний завод "Титан-Баррикади", що спеціалізується на виробництві озброєння та військової техніки. Заяви щодо ураження підприємства наразі не мають офіційного підтвердження.
Завод "Титан-Баррикади": що відомо?
"Титан-Баррикади" - російське підприємство оборонної промисловості, що спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці. Одне з ключових і найбільш засекречених підприємств вітчизняного ОПК (входить до складу держкорпорації "Роскосмос"). Є виробником озброєння повного циклу - від проєктування, НДДКР до великосерійного виробництва. Через російське вторгнення в Україну підприємство перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Канади, Японії та низки інших країн.
Тут створюються, випробовуються та виробляються:
- наземні пускові установки та агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М" та перспективного "Сармата";
- самохідні пускові установки оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М";
- важкі артилерійські системи великого калібру;
- морські артилерійські установки;
- берегові протикорабельні комплекси.
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