Українські "фламінго" уразили об’єкти ВПК Росії у Чебоксарах, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про удар по об'єктах російського ВПК у місті Чебоксари.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Зеленського
"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари.
Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", - йдеться в повідомленні.
Глава держави зазначив, що українські "фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів.
"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України.
Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили. Слава Україні!" - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.
- Ракетну небезпеку оголошували одразу у 18 регіонах Росії, зокрема у Сибіру, а десятки аеропортів обмежили роботу.
Осьо фламінго полірують .....ло московитам
А в Мюнхені Лідор розповідав, що на підприємство, що виробляло ''Фламінго'' прилетіли російські ракети і знищили 3000 ракет, які Лідор пообіцяв виготовити до кінця 2025 року.
Минулорічні 3000 шт якось непомітно відпрацювали, мабуть на кацапетівці вже живого місця не лишилося...
До речі, з 23 відомих зі ЗМІ пусків до цього реально було уражено два об'єкти. Тобто це, виходить, третій.