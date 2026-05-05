Українські "фламінго" уразили об’єкти ВПК Росії у Чебоксарах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про удар по об'єктах російського ВПК у місті Чебоксари.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Зеленського

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари.

Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", - йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що українські "фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України.

Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили. Слава Україні!" - підсумував він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.
  • Ракетну небезпеку оголошували одразу у 18 регіонах Росії, зокрема у Сибіру, а десятки аеропортів обмежили роботу.

Автор: 

Зеленський Володимир Удари по РФ ракета Фламінго Чебоксари
+21
зергова зелена брехня....усі фламінго відлетіли в ізраєль з міндичем
05.05.2026 12:47 Відповісти
+14
фламінги летять
будєм бамбіть!!!

не вистачає корейської дикторши з хвалебними завиваннями про найвеличнішого сонцесяйного вови зе!
ой, точно!
зовсім забув.
наташка мосійчучка.
05.05.2026 12:53 Відповісти
+10
Ага, як тільки вспливли плівки про корупційні схеми з "фламінго" так відразу круті ролики про їх "надпотужне" застосування, але те, що гроші розкрадають, то муйня і "нє раскачєвайтє лодку і ето работа на руцкую прапаганду"
05.05.2026 13:14 Відповісти
ме ме бебе ...
05.05.2026 12:45 Відповісти
А ви говорите!
Осьо фламінго полірують .....ло московитам
05.05.2026 12:46 Відповісти
05.05.2026 13:14 Відповісти
05.05.2026 12:47 Відповісти
Яка руснява методичка, та, що ''Фламінго'' полетіли до Ізраїлю? Ні, то правда. Де сьогодні міндіч і цукермани?
А в Мюнхені Лідор розповідав, що на підприємство, що виробляло ''Фламінго'' прилетіли російські ракети і знищили 3000 ракет, які Лідор пообіцяв виготовити до кінця 2025 року.
05.05.2026 13:52 Відповісти
05.05.2026 12:53 Відповісти
Ввечері буде завивати. Мабуть. Не дивлюся від слова зовсім.
05.05.2026 13:02 Відповісти
Так оце скільки Фламінгів полетіло кацапам на голови, скільки на відео? Чи це одну і ту саму з різних ракурсів крутили?
05.05.2026 12:58 Відповісти
це теж саме як шахрай Мілтон в США пускав с гірки водневий автомобіль
05.05.2026 13:02 Відповісти
Дивимось відео з нічною зйомкою -- бачимо 4 чи 5 пускових. Питання відпадають. Запущено було 4 чи 5 ракет, не більше. Зйомка з як мінімум 3х ракурсів.
05.05.2026 13:21 Відповісти
А ще більш цікаво, скільки їх було з початку цього року.
Минулорічні 3000 шт якось непомітно відпрацювали, мабуть на кацапетівці вже живого місця не лишилося...
05.05.2026 14:23 Відповісти
не треба мене дурити я ще не п'яний
05.05.2026 13:00 Відповісти
Фламинго это хорошие птички но пора подключать баллистику, болота трепещут в ожидании.
05.05.2026 13:01 Відповісти
Не по приколу: а хтось бачив пускову установку Хламінги? Автомобіль - згорить на раз. У вигляді автомобільного причепу? Я розумію що по факту там має бути лише рейка-направляюча, але температура стартового двигуна спалить і колеса на причепі. Чи вони одноразові?
05.05.2026 13:08 Відповісти
https://www.facebook.com/100063710522353/videos/1801142897502671/ Отут трохи відео є і про пускову (кацапською).
05.05.2026 13:24 Відповісти
А будеш на клямку сцяти! - лєтят перєльотниє птіци
05.05.2026 13:11 Відповісти
Близько двох годин ночі одна з п'яти ракет "Фламінго" досягла цілі -Дніпро-Осінт
05.05.2026 13:16 Відповісти
Це потужно
05.05.2026 13:34 Відповісти
Хуцпа і так тотальне явище із їхніх , але у виконанні імітатора преЗЕдента має бути іще і видовищно-потужна?
05.05.2026 13:17 Відповісти
Красивый запуск пороховых ускорителей. Показали бы ещё пару секунд видео с тепловизора, траекторию запускаемого объекта посмотреть, а то оборвали на самом интересном месте. Запуска маршевого двигателя как всегда нема.
05.05.2026 13:21 Відповісти
Так куди влучили в Чебоксарах??? Бо є обгрунтована підозра, що по адмінбудівлі, а не по виробничим цехам.

До речі, з 23 відомих зі ЗМІ пусків до цього реально було уражено два об'єкти. Тобто це, виходить, третій.
05.05.2026 13:24 Відповісти
Треба дочекатися супутникових знімків-зазвичай десь за добу з'являються. Місцеві фотовідеокореспонденти навряд чи фото покажуть, бо їм місцева міліція одразу бошки повідриває.
05.05.2026 13:29 Відповісти
Пишуть, що після повторної атаки безпілотниками "Лютий" було щонайменше 4 влучання. Плюс ще один (чи два?) дрони влетіли в житловий будинок через РЕБ.
05.05.2026 13:32 Відповісти
05.05.2026 13:27 Відповісти
🤡 , де звільненні теріторії України ?!!! фламіндічами очі не сас* рай пас* удо !!! ...
05.05.2026 13:28 Відповісти
не знімати з посад бойових Генералів ...та не зупиняти виготовлення вже бува готових проектів далекобійної зброї , не розкрадати ЗСУ !!!...
05.05.2026 13:40 Відповісти
Новые потужные видосики появляются как только очередных кентов зеленого ворья берут за жопу
05.05.2026 13:33 Відповісти
А при чому тут ти(зеленський)?
05.05.2026 13:43 Відповісти
Вірю.
05.05.2026 13:44 Відповісти
Я думав покажуть нове відео з влучаннями,а показують пуски ракет,які невідомо коли проводились.Як може одна й та ж сама фірма бомбити орків і двушками і фламіндічами?
05.05.2026 13:46 Відповісти
Чебуреки, чемаданы, чебаксары...
05.05.2026 14:15 Відповісти
Ну якщо сказав Зеля то все воно навпаки ,щось подібне він минулої неділі говорив про три знищених кораблі чи катери на балтиці і що жоден з них не ввійшов у звіт Ген. штабу.
05.05.2026 14:51 Відповісти
Хтось вірить відосікам, які створені ШІ?
05.05.2026 15:16 Відповісти
Які дивовижні Фламінго! Стартовали Фламінги, долетіли безпілотники. Трансформери, ***.
05.05.2026 15:25 Відповісти
Є хоч якісь докази, що то був саме Фламінго, окрім слів тих, хто вже 7 років бреше?
06.05.2026 00:14 Відповісти
 
 