Украинские "фламинго" поразили объекты ВПК России в Чебоксарах, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал об ударе по объектам российского ВПК в городе Чебоксары.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Зеленского
"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары.
Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.
"На пораженном военном производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины.
Россия должна закончить свою войну и перейти к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.
- Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Осьо фламінго полірують .....ло московитам
А в Мюнхені Лідор розповідав, що на підприємство, що виробляло ''Фламінго'' прилетіли російські ракети і знищили 3000 ракет, які Лідор пообіцяв виготовити до кінця 2025 року.
будєм бамбіть!!!
не вистачає корейської дикторши з хвалебними завиваннями про найвеличнішого сонцесяйного вови зе!
ой, точно!
зовсім забув.
наташка мосійчучка.
Минулорічні 3000 шт якось непомітно відпрацювали, мабуть на кацапетівці вже живого місця не лишилося...
До речі, з 23 відомих зі ЗМІ пусків до цього реально було уражено два об'єкти. Тобто це, виходить, третій.