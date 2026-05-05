РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
6 672 38

Украинские "фламинго" поразили объекты ВПК России в Чебоксарах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал об ударе по объектам российского ВПК в городе Чебоксары.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Зеленского

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары.

Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

"На пораженном военном производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины.

Россия должна закончить свою войну и перейти к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте: Москва - в зоне поражения: украинская компания близка к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, – Reuters

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.
  • Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.

Читайте: РФ потеряла не менее $7 млрд с начала года из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре, – Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24159) Удары по РФ (918) ракета Фламинго (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
зергова зелена брехня....усі фламінго відлетіли в ізраєль з міндичем
показать весь комментарий
05.05.2026 12:47 Ответить
+14
фламінги летять
будєм бамбіть!!!

не вистачає корейської дикторши з хвалебними завиваннями про найвеличнішого сонцесяйного вови зе!
ой, точно!
зовсім забув.
наташка мосійчучка.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:53 Ответить
+10
Ага, як тільки вспливли плівки про корупційні схеми з "фламінго" так відразу круті ролики про їх "надпотужне" застосування, але те, що гроші розкрадають, то муйня і "нє раскачєвайтє лодку і ето работа на руцкую прапаганду"
показать весь комментарий
05.05.2026 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ме ме бебе ...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:45 Ответить
А ви говорите!
Осьо фламінго полірують .....ло московитам
показать весь комментарий
05.05.2026 12:46 Ответить
Ага, як тільки вспливли плівки про корупційні схеми з "фламінго" так відразу круті ролики про їх "надпотужне" застосування, але те, що гроші розкрадають, то муйня і "нє раскачєвайтє лодку і ето работа на руцкую прапаганду"
показать весь комментарий
05.05.2026 13:14 Ответить
зергова зелена брехня....усі фламінго відлетіли в ізраєль з міндичем
показать весь комментарий
05.05.2026 12:47 Ответить
Яка руснява методичка, та, що ''Фламінго'' полетіли до Ізраїлю? Ні, то правда. Де сьогодні міндіч і цукермани?
А в Мюнхені Лідор розповідав, що на підприємство, що виробляло ''Фламінго'' прилетіли російські ракети і знищили 3000 ракет, які Лідор пообіцяв виготовити до кінця 2025 року.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:52 Ответить
фламінги летять
будєм бамбіть!!!

не вистачає корейської дикторши з хвалебними завиваннями про найвеличнішого сонцесяйного вови зе!
ой, точно!
зовсім забув.
наташка мосійчучка.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:53 Ответить
Ввечері буде завивати. Мабуть. Не дивлюся від слова зовсім.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:02 Ответить
Так оце скільки Фламінгів полетіло кацапам на голови, скільки на відео? Чи це одну і ту саму з різних ракурсів крутили?
показать весь комментарий
05.05.2026 12:58 Ответить
це теж саме як шахрай Мілтон в США пускав с гірки водневий автомобіль
показать весь комментарий
05.05.2026 13:02 Ответить
Дивимось відео з нічною зйомкою -- бачимо 4 чи 5 пускових. Питання відпадають. Запущено було 4 чи 5 ракет, не більше. Зйомка з як мінімум 3х ракурсів.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:21 Ответить
А ще більш цікаво, скільки їх було з початку цього року.
Минулорічні 3000 шт якось непомітно відпрацювали, мабуть на кацапетівці вже живого місця не лишилося...
показать весь комментарий
05.05.2026 14:23 Ответить
не треба мене дурити я ще не п'яний
показать весь комментарий
05.05.2026 13:00 Ответить
Фламинго это хорошие птички но пора подключать баллистику, болота трепещут в ожидании.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:01 Ответить
Не по приколу: а хтось бачив пускову установку Хламінги? Автомобіль - згорить на раз. У вигляді автомобільного причепу? Я розумію що по факту там має бути лише рейка-направляюча, але температура стартового двигуна спалить і колеса на причепі. Чи вони одноразові?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:08 Ответить
https://www.facebook.com/100063710522353/videos/1801142897502671/ Отут трохи відео є і про пускову (кацапською).
показать весь комментарий
05.05.2026 13:24 Ответить
А будеш на клямку сцяти! - лєтят перєльотниє птіци
показать весь комментарий
05.05.2026 13:11 Ответить
Близько двох годин ночі одна з п'яти ракет "Фламінго" досягла цілі -Дніпро-Осінт
показать весь комментарий
05.05.2026 13:16 Ответить
Це потужно
показать весь комментарий
05.05.2026 13:34 Ответить
Хуцпа і так тотальне явище із їхніх , але у виконанні імітатора преЗЕдента має бути іще і видовищно-потужна?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:17 Ответить
Красивый запуск пороховых ускорителей. Показали бы ещё пару секунд видео с тепловизора, траекторию запускаемого объекта посмотреть, а то оборвали на самом интересном месте. Запуска маршевого двигателя как всегда нема.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:21 Ответить
Так куди влучили в Чебоксарах??? Бо є обгрунтована підозра, що по адмінбудівлі, а не по виробничим цехам.

До речі, з 23 відомих зі ЗМІ пусків до цього реально було уражено два об'єкти. Тобто це, виходить, третій.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:24 Ответить
Треба дочекатися супутникових знімків-зазвичай десь за добу з'являються. Місцеві фотовідеокореспонденти навряд чи фото покажуть, бо їм місцева міліція одразу бошки повідриває.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:29 Ответить
Пишуть, що після повторної атаки безпілотниками "Лютий" було щонайменше 4 влучання. Плюс ще один (чи два?) дрони влетіли в житловий будинок через РЕБ.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:32 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 13:27 Ответить
🤡 , де звільненні теріторії України ?!!! фламіндічами очі не сас* рай пас* удо !!! ...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:28 Ответить
не знімати з посад бойових Генералів ...та не зупиняти виготовлення вже бува готових проектів далекобійної зброї , не розкрадати ЗСУ !!!...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:40 Ответить
Новые потужные видосики появляются как только очередных кентов зеленого ворья берут за жопу
показать весь комментарий
05.05.2026 13:33 Ответить
А при чому тут ти(зеленський)?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:43 Ответить
Вірю.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:44 Ответить
Я думав покажуть нове відео з влучаннями,а показують пуски ракет,які невідомо коли проводились.Як може одна й та ж сама фірма бомбити орків і двушками і фламіндічами?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:46 Ответить
Чебуреки, чемаданы, чебаксары...
показать весь комментарий
05.05.2026 14:15 Ответить
Ну якщо сказав Зеля то все воно навпаки ,щось подібне він минулої неділі говорив про три знищених кораблі чи катери на балтиці і що жоден з них не ввійшов у звіт Ген. штабу.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:51 Ответить
Хтось вірить відосікам, які створені ШІ?
показать весь комментарий
05.05.2026 15:16 Ответить
Які дивовижні Фламінго! Стартовали Фламінги, долетіли безпілотники. Трансформери, ***.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:25 Ответить
Є хоч якісь докази, що то був саме Фламінго, окрім слів тих, хто вже 7 років бреше?
показать весь комментарий
06.05.2026 00:14 Ответить
 
 