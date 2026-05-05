Украинские "фламинго" поразили объекты ВПК России в Чебоксарах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал об ударе по объектам российского ВПК в городе Чебоксары.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Зеленского

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары.



Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

"На пораженном военном производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины.



Россия должна закончить свою войну и перейти к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.

Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.

