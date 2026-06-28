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Новости Удары по Крыму
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Удары по логистике РФ в оккупированном Крыму - часть многоступенчатой операции, - ВМС

Силы обороны демилитаризуют Крым

Нанесение Украиной ударов по российской логистической инфраструктуре на территории оккупированного Крыма является частью комплексной многоэтапной операции, которая продолжается в течение длительного времени.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь идет даже не о месяцах, а о годах. Сначала была уничтожена военно-морская логистика, затем - железнодорожные паромы, параллельно уничтожались ПВО и объекты в так называемом сухопутном коридоре", - рассказал Плетенчук.

По его словам, реализация этого плана проходит довольно успешно.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.
  • Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.
  • 26 июня в оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим "чрезвычайной ситуации регионального характера".

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Автор: 

ВМС (1542) Крым (25998) обстрел (33391) Плетенчук Дмитрий (211)
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Топ комментарии
+5
Це кансєрви повилазили. Як колорадські жуки на пасльонові у сонячний день.
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28.06.2026 11:58 Ответить
+4
Я розумію вашу іронію, але саме вона врятувала Суми
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28.06.2026 11:56 Ответить
+4
Як же ж тобі за кацапів болить.
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28.06.2026 12:01 Ответить

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