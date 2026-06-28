Удары по логистике РФ в оккупированном Крыму - часть многоступенчатой операции, - ВМС

Нанесение Украиной ударов по российской логистической инфраструктуре на территории оккупированного Крыма является частью комплексной многоэтапной операции, которая продолжается в течение длительного времени.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь идет даже не о месяцах, а о годах. Сначала была уничтожена военно-морская логистика, затем - железнодорожные паромы, параллельно уничтожались ПВО и объекты в так называемом сухопутном коридоре", - рассказал Плетенчук.

По его словам, реализация этого плана проходит довольно успешно.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.

Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

26 июня в оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим "чрезвычайной ситуации регионального характера".

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