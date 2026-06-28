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Удари по логістиці РФ в окупованому Криму - частина багатоступеневої операції, - ВМС
Ураження Україною російської логістичної інфраструктури на території окупованого Криму є елементом комплексної багатоетапної операції, що триває протягом тривалого часу.
Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції. Мова навіть не про місяці, а роки. Спочатку була знищена військово-морська логістика, потім - залізничні пароми, паралельно знищувалося ППО та об’єкти у так званому сухопутному коридорі", - розповів Плетенчук.
За його словами, виконання цього плану є доволі успішним.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Криму чітко прорахована, Україна може оперативно змусити РФ обрати мир.
- Відомо, що в напрямку Керченського мосту утворилася черга з понад 2 тис. автівок.
- 26 червня в окупованих Криму та Севастополі запровадили режим "надзвичайної ситуації регіонального характеру".
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