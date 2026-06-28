РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
3 263 20

Наши воины ночью нанесли удары по НПЗ в Краснодарском и Ярославском регионах РФ, - Зеленский

В ночь на 28 июня украинские санкции в отношении дальнобойщиков затронули два нефтеперерабатывающих завода в России - в Краснодарском и Ярославском регионах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражены два НПЗ

Так, Зеленский отметил, что День Конституции Украины наши воины начали очень удачно. Этой ночью наши удары на большом расстоянии достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России.

"Пострадал НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае - это около 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", - рассказал президент.

Смотрите также: "Славянский" НПЗ горит после атаки дронов на Краснодарский край РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и дальше будет отвечать на террор РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну.

"Каждая наша далекобойная санкция - это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Спасибо воинам за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, утверждает и силу Конституции", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередь за бензином в РФ закончилась дракой и россиянкой с разбитым носом: "Иди нах#й, лысая тварь". ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (569) Ярославская область РФ (29) Краснодарский край РФ (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
В 2019 люди вибрали

- прес-секретаря
- наш вирок
- того хто знищив етнос
- людину яка перетворила найбільш вільну країну у найбільш невільну на планеті

АЛЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
28.06.2026 10:31 Ответить
+8
Зеленський став спікером Генштабу?
У нас не лише СБУ займається авіаударами, у нас цілий президент став прес-секретарем Генштабу.

Зеленський, де "Сапсан"? Чи на ньому неможливо розпиляти десятки мільйонів доларів від Заходу і тому балістикою якогось члена займається Fire Point, який про ракетобудування знає стільки ж, скільки палестинці?
показать весь комментарий
28.06.2026 10:39 Ответить
+8
У кацапів з'явилися два нових вулкани. Нехай починають влаштовувати туристичні тури
показать весь комментарий
28.06.2026 10:40 Ответить

Загрузка...

 
 