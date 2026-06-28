Наши воины ночью нанесли удары по НПЗ в Краснодарском и Ярославском регионах РФ, - Зеленский
В ночь на 28 июня украинские санкции в отношении дальнобойщиков затронули два нефтеперерабатывающих завода в России - в Краснодарском и Ярославском регионах.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Поражены два НПЗ
Так, Зеленский отметил, что День Конституции Украины наши воины начали очень удачно. Этой ночью наши удары на большом расстоянии достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России.
"Пострадал НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае - это около 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", - рассказал президент.
Украина и дальше будет отвечать на террор РФ
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну.
"Каждая наша далекобойная санкция - это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Спасибо воинам за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, утверждает и силу Конституции", - добавил он.
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АЛЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТА
У нас не лише СБУ займається авіаударами, у нас цілий президент став прес-секретарем Генштабу.
Зеленський, де "Сапсан"? Чи на ньому неможливо розпиляти десятки мільйонів доларів від Заходу і тому балістикою якогось члена займається Fire Point, який про ракетобудування знає стільки ж, скільки палестинці?