Наши воины ночью нанесли удары по НПЗ в Краснодарском и Ярославском регионах РФ, - Зеленский

В ночь на 28 июня украинские санкции в отношении дальнобойщиков затронули два нефтеперерабатывающих завода в России - в Краснодарском и Ярославском регионах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражены два НПЗ

Так, Зеленский отметил, что День Конституции Украины наши воины начали очень удачно. Этой ночью наши удары на большом расстоянии достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России.

"Пострадал НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае - это около 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", - рассказал президент.

Смотрите также: "Славянский" НПЗ горит после атаки дронов на Краснодарский край РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и дальше будет отвечать на террор РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну.

"Каждая наша далекобойная санкция - это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Спасибо воинам за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, утверждает и силу Конституции", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередь за бензином в РФ закончилась дракой и россиянкой с разбитым носом: "Иди нах#й, лысая тварь". ВИДЕО