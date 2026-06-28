РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8475 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
5 049 15

Славянский НПЗ горит после атаки дронов на Краснодарский край РФ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 28 июня, дроны атаковали Краснодарский край РФ. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каковы последствия?

"В городе Славянск-на-Кубани вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, также повреждены линия электропередачи и газопровод", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Смотрите также: Россиянин показал километровые очереди на АЗС в Москве из-за дефицита бензина. ВИДЕО

Как сообщает ASTRA, в результате атаки в городе Славянск-на-Кубани горит Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Более подробной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Удар по Кубани
Удар по Кубани
Удар по Кубани

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мониторы показали карту воздушных тревог в РФ за последнюю неделю во время ракетных и дронных атак. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5383) НПЗ (569) Удары по РФ (1062) Краснодарский край РФ (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
28.06.2026 07:54 Ответить
+2
Гарно!
показать весь комментарий
28.06.2026 07:54 Ответить
+2
І льохкоє задимлєніє.
показать весь комментарий
28.06.2026 08:04 Ответить

Загрузка...

 
 