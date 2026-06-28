Славянский НПЗ горит после атаки дронов на Краснодарский край РФ. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 28 июня, дроны атаковали Краснодарский край РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Каковы последствия?
"В городе Славянск-на-Кубани вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, также повреждены линия электропередачи и газопровод", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как сообщает ASTRA, в результате атаки в городе Славянск-на-Кубани горит Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Более подробной информации о последствиях атаки на данный момент нет.
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