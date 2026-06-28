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Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Слов’янський НПЗ горить після дронової атаки на Краснодарський край РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 28 червня, дрони атакували Краснодарський край РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Які наслідки?

"У місті Слов'янськ-на-Кубані спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу, також пошкоджено лінію електропередачі та газову трубу", - повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

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Як інформує ASTRA, унаслідок атаки у місті Слов'янськ-на-Кубані горить Слов'янський нафтопереробний завод.

Більше інформації щодо наслідків атаки на цю мить не відомо.

Удар по Кубані
Удар по Кубані
Удар по Кубані

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6044) НПЗ (1064) Удари по РФ (1069) Краснодарський край РФ (87)
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Топ коментарі
+1
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28.06.2026 07:54 Відповісти
+1
Гарно!
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28.06.2026 07:54 Відповісти
+1
Апять абломкі???
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28.06.2026 07:55 Відповісти

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