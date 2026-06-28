Слов’янський НПЗ горить після дронової атаки на Краснодарський край РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 28 червня, дрони атакували Краснодарський край РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Які наслідки?
"У місті Слов'янськ-на-Кубані спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу, також пошкоджено лінію електропередачі та газову трубу", - повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
Як інформує ASTRA, унаслідок атаки у місті Слов'янськ-на-Кубані горить Слов'янський нафтопереробний завод.
Більше інформації щодо наслідків атаки на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+1 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.06.2026 07:54 Відповісти Посилання
+1 Василь Воробець
показати весь коментар28.06.2026 07:54 Відповісти Посилання
+1 Valeriy Levitskiy
показати весь коментар28.06.2026 07:55 Відповісти Посилання
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