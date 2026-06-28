Наші воїни вночі уразили НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч на 28 червня українські далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії - у Краснодарському та Ярославському регіонах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено два НПЗ

Так, Зеленський зауважив, що День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії.

"Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", - розповів президент.

Також дивіться: Слов’янський НПЗ горить після дронової атаки на Краснодарський край РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна і далі відповідатиме на терор РФ

Зеленський наголосив, що Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну.

"Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черга за бензином у РФ закінчилася бійкою та росіянкою з розбитим носом: "Иди нах#й, лысая тварь". ВIДЕО