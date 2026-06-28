Наші воїни вночі уразили НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах РФ, - Зеленський. ВIДЕО
У ніч на 28 червня українські далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії - у Краснодарському та Ярославському регіонах.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Уражено два НПЗ
Так, Зеленський зауважив, що День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії.
"Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", - розповів президент.
Україна і далі відповідатиме на терор РФ
Зеленський наголосив, що Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну.
"Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- прес-секретаря
- наш вирок
- того хто знищив етнос
- людину яка перетворила найбільш вільну країну у найбільш невільну на планеті
АЛЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТА
У нас не лише СБУ займається авіаударами, у нас цілий президент став прес-секретарем Генштабу.
Зеленський, де "Сапсан"? Чи на ньому неможливо розпиляти десятки мільйонів доларів від Заходу і тому балістикою якогось члена займається Fire Point, який про ракетобудування знає стільки ж, скільки палестинці?