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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
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Наші воїни вночі уразили НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч на 28 червня українські далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії - у Краснодарському та Ярославському регіонах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Уражено два НПЗ

Так, Зеленський зауважив, що День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії.

"Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", - розповів президент.

Також дивіться: Слов’янський НПЗ горить після дронової атаки на Краснодарський край РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна і далі відповідатиме на терор РФ

Зеленський наголосив, що Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну.

"Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черга за бензином у РФ закінчилася бійкою та росіянкою з розбитим носом: "Иди нах#й, лысая тварь". ВIДЕО

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НПЗ (1068) Ярославська область РФ (29) Краснодарський край РФ (87)
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Топ коментарі
+10
В 2019 люди вибрали

- прес-секретаря
- наш вирок
- того хто знищив етнос
- людину яка перетворила найбільш вільну країну у найбільш невільну на планеті

АЛЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТА
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28.06.2026 10:31 Відповісти
+8
Зеленський став спікером Генштабу?
У нас не лише СБУ займається авіаударами, у нас цілий президент став прес-секретарем Генштабу.

Зеленський, де "Сапсан"? Чи на ньому неможливо розпиляти десятки мільйонів доларів від Заходу і тому балістикою якогось члена займається Fire Point, який про ракетобудування знає стільки ж, скільки палестинці?
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28.06.2026 10:39 Відповісти
+8
У кацапів з'явилися два нових вулкани. Нехай починають влаштовувати туристичні тури
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28.06.2026 10:40 Відповісти

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