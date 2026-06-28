Как дальнобойные атаки ВСУ вызвали панику в РФ, - WP
Дальнобойные удары Украины по объектам в глубине России повлекли за собой серьезные экономические и энергетические последствия для страны-агрессора.
Об этом пишет The Washington Post, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Удары по топливной и промышленной отраслям
Украина существенно активизировала атаки на стратегические объекты на территории России. За одну неделю беспилотники поразили нефтеперерабатывающие предприятия, завод микроэлектроники в Воронеже, производящий компоненты для баллистических ракет, а также химический завод в Туле, важный для производства боеприпасов.
В Крыму после атак было полностью отключено электроснабжение, остановлена продажа топлива и введено чрезвычайное положение.
По данным издания, производство бензина в России за период с 15 по 21 июня сократилось на 25%. В десятках регионов ввели талоны на топливо. После удара по главному нефтеперерабатывающему заводу в Москве предприятие может не работать до следующего года.
Финансовое давление и реакция властей
На фоне событий в российских элитах усиливается напряжение. Фондовый рынок с начала июня снизился более чем на 13%, что стало самым большим падением с сентября 2022 года.
Цена на российскую нефть опустилась примерно до 50 долларов за баррель. Дефицит федерального бюджета на конец мая достиг шести триллионов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году, и уже превышает запланированный показатель на весь год.
"Состояние полной неопределенности. Ощущение, что выхода нет", — отметил бывший российский финансовый чиновник.
На этом фоне появляются предложения о мобилизации средств населения. В частности, лидер коммунистов призвал направить значительные суммы с банковских счетов граждан и бизнеса. Также рассматривается возможность доступа к пенсионным накоплениям в частных фондах.
По словам источников, в бизнес-среде растет беспокойство, и люди ищут способы вывести средства за границу.
Аналитики считают, что, несмотря на экономическое давление, руководство России вряд ли пойдет на уступки. Скорее всего, ситуация приведет к новому витку эскалации.
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Скільки ракет ми запустили за рік - 20 штук максимум. Треба 10 в день