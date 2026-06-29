Три мости, склад та пункти управління рашистів уражено у РФ та на ТОТ, - Генштаб ЗСУ

28 червня та в ніч на 29 червня Сили оборони України атакували низку військових цілей російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Мости на окупованих територіях

Уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Склад

Під ударом Сил оборони також склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

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Пункти управління

"Уражено три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (рф) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області", - зазначили у Генштабі.

Уточнення

За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об'єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області рф, що забезпечували військовий зв'язок. На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням.

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