Три моста, склад и пункты управления рашистов поражены в РФ и на ВОТ, - Генштаб ВСУ
28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Мосты на оккупированных территориях
Был поражен автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области.
"Эти объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.
Склад
Под ударом Сил обороны также находится склад материально-технических средств оккупантов в районе Новосветловки Луганской области.
Пункты управления
"Поражены три пункта управления БПЛА противника в районах Гуляйполя Запорожской области, Тёткино Курской области (РФ) и Бахмута в Донецкой области, а также пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новоселки Донецкой области", — отметили в Генштабе.
Уточнение
По результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение двух объектов противника в районе н.п. Миняево Московской области РФ, обеспечивавших военную связь. На территории объектов 26 июня уничтожено одно здание. Еще одно здание получило значительные повреждения с его частичным разрушением.
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