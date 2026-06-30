Росія обговорює з іншими країнами імпорт нафтопродуктів, - Пєсков

Росія контактує з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

Про це заявив речни російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

Водночас у Кремлі відмовилися розкривати, з яких країн РФ може імпортувати паливо.

"З зрозумілих причин ми не говоритимемо про це. ... Якщо буде досягнуто домовленостей за прийнятними цінами, це відбуватиметься. Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку, націлений на те, щоб збити цей ажіотажний попит", - додав Пєсков.

Раніше Путін визнав паливну кризу в Росії, що виникла після ударів Сил оборони України.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:

Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що у чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

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