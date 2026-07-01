Россия начала закупать бензин в Индии из-за топливного кризиса, - Reuters

Россия начала импортировать бензин из Индии, чтобы смягчить дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание отметило, что дефицит топлива ощущается по всей территории России. Во многих регионах введено нормирование продаж, на автозаправочных станциях образуются длинные очереди, а цены на бензин достигли рекордного уровня.

Один из источников в отрасли сообщил, что из Индии в Россию уже отправлено не менее 60 тыс. тонн бензина. Другой источник отметил, что вышли два танкера, каждый с партией от 30 до 40 тыс. тонн.

Министерство энергетики России и Министерство нефти Индии не предоставили комментариев на запросы журналистов.

Третий источник сообщил, что в целом Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в частности из соседней Беларуси, которая уже поставляет топливо в РФ.

В летний период, когда спрос на топливо максимален, потребление бензина в России составляет не менее 110 тыс. тонн в сутки.

Пока неизвестно, какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод будет поставлять бензин в Россию.

Ранее в Кремле заявили, что обсуждают с другими странами импорт нефтепродуктов.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.

В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.

В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что в четырех районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

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