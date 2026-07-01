Росія почала купувати бензин в Індії через паливну кризу, - Reuters

Росія розпочала імпорт бензину з Індії, щоб пом'якшити дефіцит пального, спричинений українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела в галузі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зауважило, що дефіцит пального відчувається по всій території Росії. У багатьох регіонах запроваджено нормування продажу, на автозаправних станціях утворюються довгі черги, а ціни на бензин досягли рекордного рівня.

Одне з джерел у галузі повідомило, що з Індії до Росії вже відправлено щонайменше 60 тис. тонн бензину. Інше джерело зазначило, що вирушили два танкери, кожен із партією від 30 до 40 тис. тонн.

Міністерство енергетики Росії та Міністерство нафти Індії не надали коментарів на запити журналістів.

Третє джерело повідомило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати близько 400 тис. тонн бензину з різних країн, зокрема із сусідньої Білорусі, яка вже постачає паливо до РФ.

У літній період, коли попит на пальне є найвищим, споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тис. тонн на добу.

Наразі невідомо, який саме індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії.

Раніше у Кремлі заявили, що обговорюють з іншими країнами імпорт нафтопродуктів.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:

Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що у чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

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