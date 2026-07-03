Паливна криза в РФ спричинила дефіцит і зростання тіньового ринку, - Politico

Дві третини регіонів РФ повідомляють про проблеми з пальним після атак на нафтову інфраструктуру. Криза посилила інфляцію, дефіцит і змусила Кремль приховувати масштаби проблем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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З початку повномасштабного вторгнення російському диктатору Володимиру Путіну вдавалось відгородити населення РФ від економічних наслідків війни. Проте після українських ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі, які перетворили конфлікт на паливну кризу, це стає все більш неможливим.

Про проблеми з постачанням палива вже повідомили дві третини з 83 російських регіонів.

Дефіцит пального в Росії створює серйозні труднощі для мільйонів жителів і негативно впливає на роботу підприємств. Найскладніша ситуація, за наявними повідомленнями, склалася в тимчасово окупованому Криму, де окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації, повністю заборонила продаж пального та зіткнулася зі значним спадом туристичної активності.

Путін визнав проблему, але Кремль приховав дані

На тлі поглиблення паливної кризи Путін провів нараду з високопосадовцями в Москві. Водночас він публічно заявив, що дефіцит пального нібито не є "критичним".

За інформацією джерел, російська влада засекретила офіційні дані про масштаби збитків і внутрішні ціни на пальне. Тим часом у соціальних мережах дедалі частіше з'являються відео з великими чергами, тиснявою та конфліктами на автозаправних станціях.

Росія імпортуватиме пальне з Індії через проблеми на НПЗ

Паливна криза в Росії призвела до того, що Індія, яка є найбільшим покупцем російської сирої нафти, почне експортувати до РФ частину переробленого пального.

За даними матеріалу, така необхідність виникла після того, як українські безпілотники завдали ударів по установках каталітичного крекінгу на російських нафтопереробних заводах. Через санкції Росія не може швидко відремонтувати або замінити це високотехнологічне обладнання.

Аналітик Інституту Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко зазначив, що обсяги виробництва бензину в РФ наразі залежать від того, хто діє швидше — українські безпілотники чи російські ремонтні бригади.

За його словами, якщо нинішня інтенсивність ударів збережеться, перевага залишатиметься на боці України. Водночас Кремль поки що має достатні запаси дизельного пального для вантажного транспорту та аграрного сектору. Для стабілізації внутрішнього ринку російська влада вже заборонила експорт бензину та авіаційного гасу, а також розглядає можливість обмеження експорту дизеля.

Паливний дефіцит посилює економічні проблеми Росії

Дефіцит пального сприяв розширенню тіньового ринку, де паливо продають із суттєвими націнками, що створює додатковий інфляційний тиск.

На цьому тлі Центральний банк Росії у червні знизив ключову ставку лише на 0,25 відсоткового пункту — до 14,25%, попри заклики уряду та бізнесу до більш рішучого пом'якшення монетарної політики.

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна продовжує виступати проти швидкого зниження ставок, попереджаючи про ризик стагфляції. Її позицію критикує керівник Ощадбанку РФ Герман Греф. Обидва визнають, що економічні труднощі країни безпосередньо пов'язані з війною, а Греф публічно заявив про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій.

Додатковим фактором тиску на російську економіку стає скорочення фінансових резервів. За оцінкою аналітика Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки Яніса Клюге, майже половина державних видатків Росії нині спрямовується на військові та секретні потреби. Водночас обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту РФ скоротився з 7% ВВП на початку 2022 року до 1,7% ВВП станом на квітень 2026 року, що свідчить про поступове вичерпання фінансових ресурсів Кремля.

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