Мічурінську ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: виникла пожежа. ФОТО
У російському Бєлгороді атаковано ТЕЦ "Мічурінська".
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попередньо, атаковано підстанцію 110 кВ. Після ударів у деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням та водопостачанням.
Влада Бєлгородської області підтвердила атаку на регіон.
Також, за даними оперштабу, "на території інфраструктурного об'єкту сталося загоряння - пожежні розрахунки виїхали на місце". Крім того, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Пошкоджено п'ять автомобілів.
ТЕЦ "Мічурінську" вже атакували в лютому цього року.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це відповідь за столицю? За повністю розй*бані будинки під фундамент? За два десятки вбитих киян? Ми у відповідь б'ємо по ТЕЦ в сцяному Бєлгороді, на який Х*йлу начхати.
За футбольними мірками , це приблизно 10-1 на користь кацапів. Завтра вони ще у відповідь за Бєлгород по Харкову накидають і буде рахунок 25-1
Отака помста...
Де наші аналоги Іскандерів на п'ятому році повномасштабки?????
Де під корінь знесені багатоповерхівки на Мацкві?
Типу ми толерантні та не воюємо з населенням? Не знаю. Щось мене за*бала ця толерантність та емпатія.