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Мічурінську ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: виникла пожежа. ФОТО

У російському Бєлгороді атаковано ТЕЦ "Мічурінська".

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, атаковано підстанцію 110 кВ. Після ударів у деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням та водопостачанням.

ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: подробиці
ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: подробиці

Влада Бєлгородської області підтвердила атаку на регіон. 

Також, за даними оперштабу, "на території інфраструктурного об'єкту сталося загоряння - пожежні розрахунки виїхали на місце". Крім того, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Пошкоджено п'ять автомобілів.

ТЕЦ "Мічурінську" вже атакували в лютому цього року.

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ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: подробиці
ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: подробиці

Автор: 

росія (70701) ТЕЦ (528) Бєлгород (564)
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Топ коментарі
+10
Це така наша відповідь на те, що вчора сталось в Україні, а зокрема в Києві. Мощно.
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03.07.2026 08:23 Відповісти
+9
Де шукати справедливість?
Це відповідь за столицю? За повністю розй*бані будинки під фундамент? За два десятки вбитих киян? Ми у відповідь б'ємо по ТЕЦ в сцяному Бєлгороді, на який Х*йлу начхати.
За футбольними мірками , це приблизно 10-1 на користь кацапів. Завтра вони ще у відповідь за Бєлгород по Харкову накидають і буде рахунок 25-1

Отака помста...

Де наші аналоги Іскандерів на п'ятому році повномасштабки?????
Де під корінь знесені багатоповерхівки на Мацкві?

Типу ми толерантні та не воюємо з населенням? Не знаю. Щось мене за*бала ця толерантність та емпатія.
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03.07.2026 08:32 Відповісти
+7
То ВВП у всьому винен? Ну ладно.
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03.07.2026 08:47 Відповісти

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