Мічурінську ТЕЦ атаковано у російському Бєлгороді: виникла пожежа. ФОТО

У російському Бєлгороді атаковано ТЕЦ "Мічурінська".

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, атаковано підстанцію 110 кВ. Після ударів у деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням та водопостачанням.





Влада Бєлгородської області підтвердила атаку на регіон.

Також, за даними оперштабу, "на території інфраструктурного об'єкту сталося загоряння - пожежні розрахунки виїхали на місце". Крім того, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Пошкоджено п'ять автомобілів.

ТЕЦ "Мічурінську" вже атакували в лютому цього року.

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