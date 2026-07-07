Окупант показав знищений міст на Бєлгородщині: "Это п#здец, товарищи". ВIДЕО
У мережі опублікували відео, на якому росіянин демонструє наслідки удару по мосту в Бєлгородській області та не приховує своїх емоцій від побаченого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією, оприлюдненою разом із відео, переправу було знищено внаслідок удару високоточною авіабомбою.
На кадрах окупант фільмує повністю зруйнований міст, який більше непридатний для використання.
"Это п#здец, товарищи", - коментує побачене росіянин.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+7 Владимир Р #506412
показати весь коментар08.07.2026 00:04 Відповісти Посилання
+7 Urs
показати весь коментар08.07.2026 00:04 Відповісти Посилання
+2 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар08.07.2026 00:15 Відповісти Посилання
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