Окупант показав знищений міст на Бєлгородщині: "Это п#здец, товарищи". ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому росіянин демонструє наслідки удару по мосту в Бєлгородській області та не приховує своїх емоцій від побаченого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією, оприлюдненою разом із відео, переправу було знищено внаслідок удару високоточною авіабомбою.

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На кадрах окупант фільмує повністю зруйнований міст, який більше непридатний для використання.

"Это п#здец, товарищи", - коментує побачене росіянин.

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