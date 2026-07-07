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Окупант показав знищений міст на Бєлгородщині: "Это п#здец, товарищи". ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому росіянин демонструє наслідки удару по мосту в Бєлгородській області та не приховує своїх емоцій від побаченого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією, оприлюдненою разом із відео, переправу було знищено внаслідок удару високоточною авіабомбою.

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На кадрах окупант фільмує повністю зруйнований міст, який більше непридатний для використання.

"Это п#здец, товарищи", - коментує побачене росіянин.

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Увага! Ненормативна лексика!

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бомба (249) міст (1284) знищення (10503) Бєлгород (567)
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Топ коментарі
+7
Ну що ти москалику. Це ще не п....ь, це тільки його початок!
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08.07.2026 00:04 Відповісти
+7
це ще не піздєц. Він ще в путі, і до вас прийде взимку.
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08.07.2026 00:04 Відповісти
+2
Та нічого, провалля глиною засиплять і будуть далі користуватися. Звиздець був би, якщо б те провалля було над водою. (
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08.07.2026 00:15 Відповісти

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