Воздушные силы нанесли серию авиаударов по штурмовым группам рашистов и пунктам управления БПЛА РФ. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли серию высокоточных авиаударов по военным объектам оккупантов на различных участках фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей применили авиабомбы для поражения штурмовых групп противника, пунктов управления беспилотниками, мастерских с боекомплектом и других военных объектов.
По данным украинских военных, все цели находились в зданиях, которые враг использовал для размещения личного состава и обеспечения боевых действий.
Вследствие точных ударов объекты были уничтожены вместе с личным составом ВС РФ.
Подборку кадров поражения мест дислокации противника опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале.
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