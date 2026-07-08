Боец 132-го ОРБ с помощью гранаты и стрелкового огня сдержал оккупанта, а FPV-дрон догнал и уничтожил рашиста. ВИДЕО
На Запорожском направлении украинский разведчик 132-го отдельного разведывательного батальона вступил в ближний стрелковый бой с российским военнослужащим, который завершился ликвидацией оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя украинский защитник бросил гранату и продолжил вести огонь по противнику, вынудив его отступить.
Пытаясь спастись, оккупант побежал в заросли, однако побег длился недолго. Российского военного догнал ударный FPV-дрон, который окончательно ликвидировал противника.
Как следствие, оккупант был уничтожен, а украинский разведчик остался невредим.
Видео опубликовано в соцсетях.
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