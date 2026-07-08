Боєць 132-го ОРБ гранатою та стрілецьким вогнем стримав окупанта, а FPV-дрон наздогнав та ліквідував рашиста. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку український розвідник 132-го окремого розвідувального батальйону вступив у ближній стрілецький бій із російським військовим, який завершився ліквідацією окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою український захисник кинув гранату та продовжив вести вогонь по противнику, змусивши його відступати.
Намагаючись урятуватися, окупант побіг у хащі, однак втеча тривала недовго. Російського військового наздогнав ударний FPV-дрон, який остаточно ліквідував противника.
У результаті окупанта було знищено, а український розвідник залишився неушкодженим.
Відео опубліковано у соцмережах.
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