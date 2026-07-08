Боєць 132-го ОРБ гранатою та стрілецьким вогнем стримав окупанта, а FPV-дрон наздогнав та ліквідував рашиста. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку український розвідник 132-го окремого розвідувального батальйону вступив у ближній стрілецький бій із російським військовим, який завершився ліквідацією окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою український захисник кинув гранату та продовжив вести вогонь по противнику, змусивши його відступати.

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Намагаючись урятуватися, окупант побіг у хащі, однак втеча тривала недовго. Російського військового наздогнав ударний FPV-дрон, який остаточно ліквідував противника.

У результаті окупанта було знищено, а український розвідник залишився неушкодженим.

Відео опубліковано у соцмережах.

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