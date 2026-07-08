Окупант зафільмував удар українського FPV-дрона по бліндажу, в якому він перебував разом із поплічниками. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий випадково зафільмував момент удару українського FPV-дрона по бліндажу, де також перебували його поплічники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомки в укритті знаходилися щонайменше троє рашистів.
У цей момент по бліндажу влучив ударний безпілотник Сил оборони України.
Унаслідок точного влучання дах укриття був зруйнований, а інформація про долю окупантів відсутня.
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