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Окупант зафільмував удар українського FPV-дрона по бліндажу, в якому він перебував разом із поплічниками. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий випадково зафільмував момент удару українського FPV-дрона по бліндажу, де також перебували його поплічники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомки в укритті знаходилися щонайменше троє рашистів.

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У цей момент по бліндажу влучив ударний безпілотник Сил оборони України.

Унаслідок точного влучання дах укриття був зруйнований, а інформація про долю окупантів відсутня.

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