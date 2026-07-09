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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 414 820 осіб (+1 310 за добу), 12 107 танків, 45 628 артсистем, 24 906 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 414 820 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 414 820 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків  – 12 107 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.
  • артилерійських систем – 45 628 (+59) од.
  • РСЗВ – 1 922 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 479 (+1) од.
  • літаків / aircraft – 437 (+1) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.
  • спеціальна техніка – 4 402 (+4) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зафільмував удар українського FPV-дрона по бліндажу, в якому він перебував разом із поплічниками. ВIДЕО

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21478) Генштаб ЗС (8623) ліквідація (4823) знищення (10510)
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Топ коментарі
+7
І літачок!
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09.07.2026 07:22 Відповісти
+6
У кацапів, для нас, з'явилася нова кличка - "блендери"... Ідіоти самі не розуміють, як точно вони "вгадали".
Бле́ндер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. blender - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 «змішувач») - настільний електроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4 прилад, призначений для подрібнення їжі, готування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F емульсій, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5 пюре, збивання напоїв, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81 мусів тощо, а також розколювання льоду.
Вже багато років ми "подрібнюємо" та "змішуємо" кацапське "м'ясо", з землею, кацапське небо - з димом їх палаючих НПЗ, і їх кораблі - з водою Азовського, Чорного, та Балтійського морів...
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09.07.2026 07:29 Відповісти
+6
Минув 4523! день москальсько-української війни.
445!!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєплац та 1310! чумардосів за день.
НРК присутні, броня норм, спецтехніка, арта та логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 210 000!, спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 414 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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09.07.2026 08:45 Відповісти

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