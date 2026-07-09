Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 414 820 осіб (+1 310 за добу), 12 107 танків, 45 628 артсистем, 24 906 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 414 820 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 414 820 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 107 (+7) од.

бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.

артилерійських систем – 45 628 (+59) од.

РСЗВ – 1 922 (+4) од.

засоби ППО – 1 479 (+1) од.

літаків / aircraft – 437 (+1) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.

крилаті ракети – 4 887 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.

спеціальна техніка – 4 402 (+4) од.

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