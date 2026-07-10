Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 416 280 человек (+1 460 за сутки), 12 108 танков, 45 680 артиллерийских систем, 24 912 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 416 280 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 416 280 (+1 460) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 108 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 912 (+6) шт.

артиллерийских систем – 45 680 (+52) шт.

РСЗО – 1 923 (+1) ед.

средства ПВО – 1 481 (+2) ед.

самолетов – 437 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) шт.

крылатые ракеты – 4 887 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 118 249 (+339) шт.

специальная техника – 4 402 (+0) ед.

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