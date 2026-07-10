Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 416 280 человек (+1 460 за сутки), 12 108 танков, 45 680 артиллерийских систем, 24 912 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 416 280 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 416 280 (+1 460) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 108 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 912 (+6) шт.
- артиллерийских систем – 45 680 (+52) шт.
- РСЗО – 1 923 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 481 (+2) ед.
- самолетов – 437 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 865 (+8) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 400 631 (+1 868) шт.
- крылатые ракеты – 4 887 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 118 249 (+339) шт.
- специальная техника – 4 402 (+0) ед.
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