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Новости Боевые действия на Ореховском направлении
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Армия РФ активизировалась в районе Орехова и готовит диверсионные группы, - Силы обороны

Враг может перебросить ДРГ в Орехов из-за непогоды, — Волошин

Российские войска возобновили активность на Ореховском направлении и могут воспользоваться ухудшением погодных условий для переброски диверсионных групп ближе к Орехову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

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"Стоит обратить внимание на Ореховское направление, где за последние несколько дней противник возобновил свою активность. В основном это в районе самого Орехова, где, по данным нашей разведки, враг получил задание, воспользовавшись ухудшением погодных условий, о котором сейчас говорят метеорологи, попытаться ввести диверсионные группы в направлении самого Орехова, ближе к городу", — отметил представитель.

Враг не прекращает воздушные атаки на юг: ежедневно применяет управляемые авиационные бомбы для ударов по Орехову и другим населенным пунктам.

"За прошедшие сутки по Орехову было зафиксировано почти десяток корректируемых авиационных бомб, и в целом на юге враг наносит ежедневно до 25 ударов КАБами и применяет около сотни единиц этого вида вооружения каждый день", – рассказал он.

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Автор: 

Запорожская область (4567) ДРГ (150) Силы обороны юга (583) Пологовский район (435) Орехов (49)
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