Армія РФ активізувалася біля Оріхова та готує диверсійні групи, - Сили оборони

Російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку та можуть використати погіршення погоди для перекидання диверсійних груп ближче до Оріхова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"Варто звернути увагу на Оріхівський напрямок, де за кілька останніх днів противник відновив свою активність. В основному, це біля самого Оріхова, де, за даними нашої розвідки, ворог отримав завдання, користуючись погіршенням погодних умов, про яке зараз говорять метеорологи, намагатиметься завезти інфільтраційні диверсійні групи в напрямку самого Оріхова, поближче до міста", – зазначив речник.

Ворог не припиняє повітряні атаки по півдню: щоденно застосовує керовані авіаційні бомби для ударів по Оріхову та інших населених пунктах.

"За минулу добу по Оріхову зафіксовано майже десяток коригованих авіаційних бомб, і загалом на півдні ворог завдає щодня до 25 ударів КАБами і застосовує десь близько сотні одиниць щодня цього виду озброєння", – розповів він.

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