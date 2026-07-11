Враг совершил 33 атаки на Покровском направлении. Всего на фронте — 215 боевых столкновений, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 215 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 11 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес два ракетных удара с применением семи ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5924 дрона-камикадзе и совершил 2134 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел три атаки, одна из которых продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб, а также осуществили 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Григоровки, Караичного, Ивановки, Малого Бурлука и Старицы. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в направлении Боровской Андреевки, Купянска, Петропавловки и Подолов. Два боевых столкновения продолжаются.

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Бои на востоке

Пять попыток захватчиков продвинуться отрадены на Лиманском направлении в районах Дружелюбівки, Ставков и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 22 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки.

Девять вражеских штурмов зафиксированы на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Малиновка и Никифоровка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки и Русина Яра; ещё три боевых столкновения продолжаются.

Всего враг совершил 33 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Кучеров Яр, Шахово, Софиевка, Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новый Донбасс, Родинское, Сергиевка, Каменка, Котлино, Молодецкое, Удачное и Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается.

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По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов и 25 ранено; уничтожена одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной, четыре единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждена одна артиллерийская система и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 257 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Воскресенки, Александрограда и Поддубного.

Боевые действия на юге

Восемь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйпольское, Доброполье, Горькое, Цветково и Воздвижовка. Два боевых столкновения продолжаются.

По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях сегодня противник штурмовых действий не проводил.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.