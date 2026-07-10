Россиянам не удается закрепиться в Купянске и создать плацдарм в Лимане, - Трегубов

Силы обороны Украины не дают российским войскам возможности закрепиться в Купянске в Харьковской области и создать плацдарм в Лимане в Донецкой области.

Об этом в эфире рассказал начальник управления по связям с общественностью ГОС Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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РФ наступает с трёх направлений

"У нас высокая интенсивность боевых действий: 39 боевых столкновений за последние сутки. Это наша зона ответственности - Харьковская область, плюс Лиман, плюс восточная часть Сумской области. В целом, наиболее активные действия происходят в Лиманском районе - это ключевая точка приложения усилий со стороны оккупантов, потому что в Лимане им очень важно создать плацдарм для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации", - отметил Трегубов.

Он отметил, что, несмотря на наступление с трех направлений, россиянам не удается эффективно закрепиться в Лимане.

"Были попытки с севера, были с юга, наиболее активные попытки происходят с востока, где они продвигаются через длинную обходную зону, через длинный "серяк" и пытаются захватить восточные окраины города, закрепиться в отдельных зданиях. Но, тем не менее, закрепиться им как раз и не дают", - рассказал пресс-секретарь.

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Ситуация в Купянске

По словам Трегубова, в Купянске продолжаются ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться в достаточном количестве.

"Купянск мы можем условно разделить на две части - правый и левый берег реки Оскол. На левом берегу россияне активно пытаются разделить украинский плацдарм, продвигаясь через Песчаное в сторону Ковшаровки и в сторону Купянска-Вузлового, но там примерно такая же ситуация. Они пытаются укрепиться в отдельных зданиях, но не могут сделать это в достаточном количестве. А на западе, на правом берегу реки, они пытаются проникнуть непосредственно в сам город Купянск вдоль реки Оскил и укрепиться уже в северных районах. Именно там сейчас идет сражение", - пояснил он.

Трегубов отметил, что враг активно пытается создать зону контроля в приграничной зоне.

"В последнее время заметна активность, особенно к северу от Харькова, там, где Гранов, Казачья Лопань, где россияне пытаются создать еще одно вклинение", - отметил он.

Трегубов подчеркнул, что россияне пытаются взять Купянск, чтобы это соответствовало их предыдущим заявлениям о его захвате.

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В целом, создать так называемую буферную зону в 20 км враг не может, речь идет скорее о 4-5 км, сказал Трегубов.

По его словам, нужно критически относиться к заявлениям россиян о захвате территорий.

"Все зависит от того, удается ли россиянам закрепиться на тех или иных позициях. Россияне любят так рисовать картину: если туда куда-то прошла отдельная группа, то все, они там как будто уже все контролируют. Это просто неправда. Вопрос в том, удается ли этим группам там закрепиться и начать наращивать силы. Поэтому в российских сводках полная шизофрения", - заявил пресс-секретарь.