Росіянам не вдається закріпитися в Куп’янську та створити плацдарм у Лимані, - Трегубов

Сили оборони України не зають можливості російським військам закріпитись у Куп’янську на Харківщині і створити плацдарм у Лимані на Донеччині.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації УОС Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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РФ наступає з трьох напрямків

"У нас висока інтенсивність бойових дій: 39 боєзіткнень за останню добу. Це наша зона відповідальності - Харківщина, плюс Лиман, плюс східна частина Сумщини. Загалом, найбільш активні дії на Лиманщині - це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зазначив Трегубов.

Він зауважив, що попри наступ з трьох напрямків, росіянам не вдається ефективно закріпитися у Лимані.

"Були спроби з півночі, були з півдня, найбільш активні спроби відбуваються зі сходу, де вони йдуть через довгу велику кілзону, через довгий "сіряк" і намагаються захоплювати східні околиці міста, закріплюватися в окремих будівлях. Але, менше з тим, закріпитися їм якраз і не дають", - розповів речник.

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Ситуація в Куп’янську

За словами Трегубова, у Куп’янську тривають запеклі бої, Сили оборони не дають ворогу закріплюватись в достатній кількості.

"Куп'янськ ми можемо умовно розділити на дві частини - правий та лівий берег річки Оскіл. На лівому березі росіяни активно намагаються розділити український плацдарм, заходячи через Піщане у бік Ківшарівки та у бік Куп’янська-Вузлового, але там приблизно та сама ситуація. Вони намагаються чіплятися за окремі будівлі, але не можуть в достатній кількості це зробити. А на заході, на правому березі річки, вони намагаються заходити безпосередньо в саме місто Куп’янськ вздовж річки Оскіл і чіплятися вже за північні райони. Саме там зараз іде битва", - пояснив він.

Трегубов зауважив, що ворог активно намагається створити зону контролю у прикордонні.

"Останнім часом помітна активність особливо на північ від Харкова, там де Гранів, Козача Лопань, де росіяни намагаються створити ще одне вклинення", - зазначив він.

Трегубов наголосив, що Куп’янськ росіяни намагаються взяти, щоб це відповідало їхнім попереднім заявам про його захоплення.

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Загалом, створити так звану буферну зону в 20 км ворог не може, йдеться скоріше про 4-5 км, сказав Трегубов.

За його словами, потрібно критично ставитись до заяв росіян про захоплення територій.

"Все залежить від того, чи вдається росіянам закріплюватись на тих чи інших позиціях. Росіяни люблять так малювати, що якщо там кудись пройшла окрема група, то все, вони там наче вже все контролюють. Це просто неправда. Питання в тому, чи вдається цим групам там закріпитися і почати накопичуватися. Тому у російських зведеннях повна шизофренія", - заявив речник.