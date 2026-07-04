Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, - УОС
Упродовж минулої доби, 3 липня, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську, поблизу Стариці, Лимана та у бік Ізбицького й Бочкового.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Як зазначається, по штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесене вогневе ураження.
Обстановка на решті напрямків Харківщини
- На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують намагання просунутися вглиб нашої території. Минулої доби були атаковані наші укріплення в бік Хатнього та Артільного.
- На Куп’янському напрямку вчора окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.
Обстановка на Лиманщині
На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.
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