Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, - УОС

Упродовж минулої доби, 3 липня, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську, поблизу Стариці, Лимана та у бік Ізбицького й Бочкового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Як зазначається, по штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесене вогневе ураження.

Обстановка на решті напрямків Харківщини

На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують намагання просунутися вглиб нашої території. Минулої доби були атаковані наші укріплення в бік Хатнього та Артільного.

На Куп’янському напрямку вчора окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

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Обстановка на Лиманщині

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

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