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Новини Бої на Харківському напрямку
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Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, - УОС

Що відбувається у Куп’янську? DeepState розповіли

Упродовж минулої доби, 3 липня, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську, поблизу Стариці, Лимана та у бік Ізбицького й Бочкового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Як зазначається, по штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесене вогневе ураження.

Обстановка на решті напрямків Харківщини

  • На Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують намагання просунутися вглиб нашої території. Минулої доби були атаковані наші укріплення в бік Хатнього та Артільного.
  • На Куп’янському напрямку вчора окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська, Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

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Обстановка на Лиманщині

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман, Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

Також дивіться: Знищення російської САУ "Мста-С" на Великобурлуцькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (6064) Харківська область (2938) Куп’янський район (764) Куп’янськ (1124)
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