Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, - ГОС
За прошедшие сутки, 3 июля, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске, вблизи Старицы, Лимана, а также в направлении Избицкого и Бочкового.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Как отмечается, по штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесен огневой удар.
Обстановка на остальных направлениях Харьковской области
- На Великобурлуцком направлении захватчики продолжают попытки продвинуться вглубь нашей территории. За прошедшие сутки были атакованы наши укрепления в направлении Хатного и Артильного.
- На Купянском направлении вчера оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.
Обстановка в Лиманском районе
На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.
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