Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, - ГОС

За прошедшие сутки, 3 июля, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске, вблизи Старицы, Лимана, а также в направлении Избицкого и Бочкового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

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Как отмечается, по штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесен огневой удар.

Обстановка на остальных направлениях Харьковской области

На Великобурлуцком направлении захватчики продолжают попытки продвинуться вглубь нашей территории. За прошедшие сутки были атакованы наши укрепления в направлении Хатного и Артильного.

На Купянском направлении вчера оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

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Обстановка в Лиманском районе

На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

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