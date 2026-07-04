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Новости Бои на Харьковском направлении
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Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, - ГОС

Что происходит в Купянске? DeepState рассказали

За прошедшие сутки, 3 июля, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске, вблизи Старицы, Лимана, а также в направлении Избицкого и Бочкового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

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Как отмечается, по штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесен огневой удар.

Обстановка на остальных направлениях Харьковской области

  • На Великобурлуцком направлении захватчики продолжают попытки продвинуться вглубь нашей территории. За прошедшие сутки были атакованы наши укрепления в направлении Хатного и Артильного.
  • На Купянском направлении вчера оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

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Обстановка в Лиманском районе

На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

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Автор: 

боевые действия (6289) Харьковская область (2877) Купянский район (765) Купянск (1000)
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