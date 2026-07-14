Найактивніші бої тривають на Слов’янському напрямку. Загалом на фронті - 84 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби агресор 84 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 14 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Лужки, Ходине та Пустогород. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Товстодубове.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири штурмові дії загарбників у районах Козачої Лопані та Лиману, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед у районах Подолів і Шийківки, одне боєзіткнення триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку зафіксовано десять спроб загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лиману, Діброви та Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили одну атаку противника в районі Юрівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники десять разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Степанівки та Русиного Яру, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано сімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного, два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку зафіксовано чотири штурми окупантів у районах Вороного та Новомиколаївки, один бій триває дотепер.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.