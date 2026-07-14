Наиболее активные бои продолжаются на Славянском направлении. Всего на фронте - 84 боевых столкновения, - Генштаб

С начала суток агрессор 84 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 14 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Лужки, Ходино и Пустогород. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Товстодубово.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения с противником. В то же время оккупанты совершили 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано четыре штурмовых действия захватчиков в районах Казачьей Лопани и Лимана, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед в районах Подолов и Шийковки, одно боестолкновение продолжается.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано десять попыток захватчиков продвинуться в районах Дробишево, Лимана, Дибровы и Озерного, одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты двадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку противника в районе Юровки.

На Константиновском направлении захватчики десять раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Степановки и Русина Яра, два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано семнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Дорожного, Нового Шахово, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлино и Удачного, два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении зафиксировано четыре штурма оккупантов в районах Вороного и Новониколаевки, один бой продолжается до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Горок, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении попыток продвижения противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.