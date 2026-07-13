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Новости Деоккупация населенных пунктов
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Полк "Скала" освободил шесть сел от российских оккупантов на Днепропетровщине

Скеля освободила шесть сел в Днепропетровской области

425-й штурмовой полк "Скала" освободил шесть сел в Днепропетровской области. Под контроль ВСУ вернулись Терновое, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороное, Сичневое и Малиевка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

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Деоккупация: наступление на Днепропетровщине

Отмечается, что глубина продвижения составила 25 километров. В ходе наступления нанесены критические потери российской 120-йдивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса".

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Как это удалось?

  • Как сообщили в "Скале", десятки штурмовых групп одновременно начали продвижение из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях. Штурмовые действия велись при постоянной поддержке с воздуха.

Также системно велась работа по выявлению и уничтожению российских пилотов.

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Автор: 

боевые действия (6332) Днепропетровская область (5421) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (101)
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Топ комментарии
+9
Низький уклін Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні‼️🇺🇦🇪🇺❤️💯⚔️⚔️⚔️🤬🤝👍👌👏✊💪🫡❤️🇪🇺🇺🇦‼️
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13.07.2026 21:50 Ответить
+8
Миф создают, по всем сайтам системно новость прошла. Уже пора говорить "Слава Скеле" ?
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13.07.2026 21:54 Ответить
+5
Ми наступаємо в полях, кацапи в містах. Цікаво порівняти втрати цих наступів.
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13.07.2026 21:50 Ответить

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