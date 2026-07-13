Полк "Скала" освободил шесть сел от российских оккупантов на Днепропетровщине
425-й штурмовой полк "Скала" освободил шесть сел в Днепропетровской области. Под контроль ВСУ вернулись Терновое, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороное, Сичневое и Малиевка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Деоккупация: наступление на Днепропетровщине
Отмечается, что глубина продвижения составила 25 километров. В ходе наступления нанесены критические потери российской 120-йдивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса".
Как это удалось?
- Как сообщили в "Скале", десятки штурмовых групп одновременно начали продвижение из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях. Штурмовые действия велись при постоянной поддержке с воздуха.
Также системно велась работа по выявлению и уничтожению российских пилотов.
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