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Новини Деокупація населених пунктів
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Полк "Скеля" звільнив шість сіл від російських окупантів на Дніпропетровщині

Скеля звільнила шість сіл на Дніпропетровщині

425 штурмовий полк "Скеля" звільнив шість сіл на Дніпропетровщині. Під контроль ЗСУ повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

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Деокупація: наступ на Дніпропетровщині

Зазначається, що глибина просування становила 25 кілометрів. Під час наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділам 68-го армійського корпусу".

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Як вдалося досягти?

  • Як повідомили у "Скелі", десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря.

Також системно велася робота з виявлення та знищення російських пілотів.

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Автор: 

бойові дії (6108) Дніпропетровська область (5243) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (101)
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Топ коментарі
+23
Низький уклін Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні‼️🇺🇦🇪🇺❤️💯⚔️⚔️⚔️🤬🤝👍👌👏✊💪🫡❤️🇪🇺🇺🇦‼️
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13.07.2026 21:50 Відповісти
+14
Миф создают, по всем сайтам системно новость прошла. Уже пора говорить "Слава Скеле" ?
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13.07.2026 21:54 Відповісти
+14
Ну тоді варто було б написати і про інші сухопутні бригади і СБС, які приймали участь у звільненні. Але тоді не буде піар-кампанії для Скелі.
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13.07.2026 22:07 Відповісти

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