Полк "Скеля" звільнив шість сіл від російських окупантів на Дніпропетровщині
425 штурмовий полк "Скеля" звільнив шість сіл на Дніпропетровщині. Під контроль ЗСУ повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Деокупація: наступ на Дніпропетровщині
Зазначається, що глибина просування становила 25 кілометрів. Під час наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділам 68-го армійського корпусу".
Як вдалося досягти?
- Як повідомили у "Скелі", десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря.
Також системно велася робота з виявлення та знищення російських пілотів.
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