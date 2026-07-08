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ЗСУ звільнили селище Новохатське на Донеччині, яке було окуповане з 2025 року
Селище Новохатське Волноваського району, що на Донеччині, перебуває під контролем Збройних Сил України.
Про це повідомляє 37 окрема бригада морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що населений пункт повністю очистили від російських окупантів у результаті спільної операції бійців 37 окремої бригади та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
"Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", — наголосили у бригаді.
Що передувало?
- На мапах аналітичного проєкту DeepState за 6 липня село належало до району проникнення (сірої зони). Відтоді мапи не оновлювались.
- Селище Новохатське знаходиться поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, неподалік села Філія. У 2014 році в ньому проживало 143 жителі.
- За даними ЗМІ, на півдні з початку травня триває наступ, яким командують ДШВ. У наступі беруть участь 80, 79 та 95 бригада ДШВ.
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