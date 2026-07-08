ЗСУ звільнили селище Новохатське на Донеччині, яке було окуповане з 2025 року

Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Селище Новохатське Волноваського району, що на Донеччині, перебуває під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомляє 37 окрема бригада морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що населений пункт повністю очистили від російських окупантів у результаті спільної операції бійців 37 окремої бригади та 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", — наголосили у бригаді.

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Що передувало?

На мапах аналітичного проєкту DeepState за 6 липня село належало до району проникнення (сірої зони). Відтоді мапи не оновлювались.

Селище Новохатське знаходиться поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, неподалік села Філія. У 2014 році в ньому проживало 143 жителі.

За даними ЗМІ, на півдні з початку травня триває наступ, яким командують ДШВ. У наступі беруть участь 80, 79 та 95 бригада ДШВ.

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