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Новини Деокупація населених пунктів
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Українські захисники звільнили село Березове на Дніпропетровщині, - ДШВ

Березове карта

Підрозділи угруповання ДШВ взяли під контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області.

"Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди", - додали військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули противника поблизу Березового на Дніпропетровщині. Ворог просунувся на Донеччині, - DeepState. МАПА

Що передувало?

  • Нагадаємо, ще в лютому Десантно-штурмові війська заявили, що проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани армії РФ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також читайте: Йдуть запеклі бої за Новогригорівку та Березове, Сили оборони намагаються вибити ворога, - Волошин

Автор: 

деокупація (956) ДШВ Десантно-штурмові війська (492) Дніпропетровська область (5203) Синельниківський район (579) Березове (14)
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