Українські захисники звільнили село Березове на Дніпропетровщині, - ДШВ
Підрозділи угруповання ДШВ взяли під контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області.
"Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди", - додали військові.
Що передувало?
- Нагадаємо, ще в лютому Десантно-штурмові війська заявили, що проводять активну операцію на Олександрівському напрямку. Її мета — зірвати плани армії РФ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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