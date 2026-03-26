Украинские защитники освободили село Березовое на Днепропетровщине, — ДШВ
Подразделения группировки ДШВ взяли под контроль населенный пункт Березовое на Днепропетровщине.
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Березовое Днепропетровской области.
"Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, противник несет колоссальные потери или остается на украинской земле навсегда", - добавили военные.
Что предшествовало?
- Напомним, еще в феврале Десантно-штурмовые войска заявили, что проводят активную операцию на Александровском направлении. Ее цель — сорвать планы армии РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
