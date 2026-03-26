Украинские защитники освободили село Березовое на Днепропетровщине, — ДШВ

Березовое карта

Подразделения группировки ДШВ взяли под контроль населенный пункт Березовое на Днепропетровщине.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ взяли под полный контроль населенный пункт Березовое Днепропетровской области.

"Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, противник несет колоссальные потери или остается на украинской земле навсегда", - добавили военные.

Что предшествовало?

  • Напомним, еще в феврале Десантно-штурмовые войска заявили, что проводят активную операцию на Александровском направлении. Ее цель — сорвать планы армии РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Дякую вам воїни.СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ.
26.03.2026 18:26 Ответить
26.03.2026 18:29 Ответить
Молодці, наші Герої!!!
26.03.2026 18:36 Ответить
Бажаю всім нашим бійцям дожити до перемоги. Україні є ким пишатися, на жаль, керівництва держави це не стосується.
26.03.2026 18:45 Ответить
Слава нашім хлопцям! нехай всі кацапи здохнуть
26.03.2026 18:48 Ответить
А коли ми це село втратили? Цікаво...
26.03.2026 18:53 Ответить
 
 