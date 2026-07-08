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ВСУ освободили поселок Новохатское на Донетчине, который был оккупирован с 2025 года

Село Новохатское в Донецкой области освобождено
Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Поселок Новохатское Волновахского района в Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает 37-я отдельная бригада морской пехоты, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что населенный пункт полностью очищен от российских оккупантов в вследствие совместной операции бойцов 37-й отдельной бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", — подчеркнули в бригаде.

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Что этому предшествовало?

  • На картах аналитического проекта DeepState по состоянию на 6 июля село относилось к району проникновения (серой зоне). С тех пор карты не обновлялись.
  • Поселок Новохатское находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью, недалеко от села Филия. В 2014 году в нем проживало 143 жителя. 
  • По данным СМИ, на юге с начала мая продолжается наступление, которым командуют ДШВ. В наступлении участвуют 80-я, 79-я и 95-я бригады ДШВ.

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Автор: 

Донецкая область (12584) деоккупация (856) ВСУ (7934) Волновахский район (372) Новохатское (8)
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